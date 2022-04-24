Луганск, , 10:35 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ потеряли в ЛНР 16 человек личного состава. Об этом 24 апреля сообщает народная милиция ЛНР.

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«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства (ЛНР — прим.), за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 16 человек личного состава, 3 бронетранспортера, 7 единиц автомобильной техники», — отмечается в сообщении.

Ранее сложивший оружие старший сержант разведывательной роты 57-й бригады ВСУ Михаил Янковский рассказал, что ВСУ используют заградительные отряды для пресечения дезертирства.

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