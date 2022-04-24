Элиста, , 10:31 — REGNUM В Калмыкии за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 30 человек, выписаны с выздоровлением 40 ковид-пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве 24 апреля.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

В настоящее время в стационарах лечение получают 53 пациента с COVID-19, из них три человека находятся в тяжёлом состоянии.

За весь период пандемии в Калмыкии подтверждено 51 025 случаев заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 49 803 пациента. Не справились с коронавирусом 839 человек.