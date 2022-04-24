Яшалтинский район, Калмыкия, , 10:26 — REGNUM В Калмыкии на одной из животноводческих стоянок потушили крупный пожар. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Стог сена Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Инцидент случился днём 23 апреля в семи километрах от села Яшалта. На животноводческой стоянке вспыхнули скирды сена. В результате огнем уничтожено 270 рулонов сена на площади 100 кв. метров.

В результате происшествия никто не пострадал. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.

К месту возгорания выезжали силы и средства Яшалтинского пожарно-спасательного гарнизона, добровольная пожарная дружина СМО Яшалта.