Яшалтинский район, Калмыкия, 24 апреля, 2022, 10:26 — ИА Регнум. В Калмыкии на одной из животноводческих стоянок потушили крупный пожар. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Стог сена

Инцидент случился днём 23 апреля в семи километрах от села Яшалта. На животноводческой стоянке вспыхнули скирды сена. В результате огнем уничтожено 270 рулонов сена на площади 100 кв. метров.

В результате происшествия никто не пострадал. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.

К месту возгорания выезжали силы и средства Яшалтинского пожарно-спасательного гарнизона, добровольная пожарная дружина СМО Яшалта.