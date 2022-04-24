Красноярск, 24 апреля, 2022, 10:24 — ИА Регнум. В Красноярском крае ото льда начало освобождаться река Мана — излюбленное место отдыха местных жителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

ГУ МЧС по Красноярскому краю Ледоход в Красноярском крае

«Это красивейшее явление притягивает множество людей, которые желают понаблюдать за ледоходом. Однако нельзя забывать, что этот период очень опасен и требует осторожности и соблюдения правил безопасного поведения на льду и воде», — напомнили в ведомстве.

Жителей края призвали не подходить к воде близко, не вставать на обрывистый берег, и не подпускать туда детей. Плывущие с большой скоростью льдины, как отмечается, могут представлять опасность для людей.

По данным управления, с начала года в регионе под лёд провалились трое детей. Тела двух девочек, утонувших в начале апреля, продолжаются до сих пор.