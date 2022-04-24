Брюссель, 24 апреля, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Около 8 тыс. люксовых автомобилей, готовившихся к отправке в РФ, застряли в портовом городе Зебрюгге (Бельгия) из-за западных санкций. Об этом 24 апреля пишет Wall Street Journal.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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Машины марок Mercedes, Cadillac, Lexus, прибыли в начале апреля из Азии.

«Автомобилипопали под запрет на экспорт предметов роскоши, — отмечается в сообщении.

Скорее всего автомобили долго не будут никуда перевозить, и их в конечном счете продадут на другие рынки.