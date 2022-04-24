Ростов-на-Дону, 24 апреля, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Праздник Светлой Пасхи обращает православных верующих к исконным духовным ценностям, которые играют особую роль в истории всей России. На это обратил внимание губернатор Ростовской области Василий Голубев, поздравляя земляков с Христовым Воскресением.

Дарья Драй ИА REGNUM Молитва верущих в Пасху

В ночь на 24 апреля донской губернатор побывал на пасхальном богослужении в Ростовском кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы.

«Наш народ всегда сплачивался перед лицом трудностей. И сейчас интересы Отечества, наши нравственные ориентиры объединяют нас, наполняют силой, вдохновляют на важные дела и решения. Пусть в вашем сердце всегда живут тепло, забота и любовь, пусть всегда будут рядом родные и близкие», — сказал глава региона.