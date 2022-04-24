Москва, , 10:15 — REGNUM В России за последние несколько недель уменьшилось число новых вакансий, и подобная динамика сохранится некоторое время. Об этом сообщили в кадровой компании UTEAM.

Ярмарка вакансий Gtrk-kaluga.ru

Сокращение числа новых вакансий в марте — апреле 2022 года достигло 17%. При этом около 15% компаний продолжают активно нанимать персонал и видят в данной ситуации возможности.

«Большинство компаний сфокусированы на реструктуризации бизнеса, что разумно. Такая стратегия позволит сохранить персонал, оптимизировать издержки и подготовиться к новому этапу развития», — отметила руководитель направления по работе с клиентами UTEAM Елена Тимошкина, передают «Известия».

Подчеркивается, что 22% фирм планировали провести реструктуризацию еще до кризиса.