Элиста, , 10:08 — REGNUM Пасха укрепляет веру в торжество справедливости и милосердия, несёт радость и доброту. Об этом 24 апреля написал глава Калмыкии Бату Хасиков в Telegram-канале, поздравив православных с Христовым Воскресением.

Пасха Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он отметил, что Святая Пасха объединяет людей в заботе о ближнем.

«Пусть этот праздник принесёт вам надежду и уверенность в будущем, а ваше сердце наполнится теплом и светом. Пускай любовь согревает вас и ваших родных в трудную минуту. Христос Воскресе!» — написал глава степной республики.