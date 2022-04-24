Надымский район, Ямало-Ненецкий АО, , 10:05 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе на администрацию Надымского района возложена обязанность принять на учёт пять объектов культурного наследия «501-й стройки». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Остатки трансполярной магистрали www. rgo. ru

Установлено, что в Надымском районе не проводились ремонтно-реставрационные и иные работы по сохранению культурных объектов, сами объекты не взяты на учёт и являются бесхозными.

Городской прокуратурой в Надымский городской суд был направлен иск с тем, чтоб обязать районные власти обратиться в управление Росреестра с заявлением о постановке на учёт объектов культуры. Иск судом удовлетворён.

Трансполярная магистраль, или 501-я стройка началась в 1947 году. На ней работали 80 тыс. заключённых. В марте 1953 года, после смерти Иосифа Сталина, была объявлена амнистия и освобождена основная масса заключённых. Строительство свернулось. Построенные участки сегодня оказались заброшенными.