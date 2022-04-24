Пекин, , 10:04 — REGNUM Главной целью будущей китайской миссии «Чанъэ-6» может стать сбор образцов грунта с обратной стороны Луны, заявил заместитель директора Китайского национального космического управления (CNSA) У Яньхуа. Об этом пишет газета China Daily.

«Чанъэ-4» на поверхности Луны Cnsa.gov.cn

У Яньхуа напомнил, что США, Россия и Китай уже реализовали успешные миссии по забору проб лунного грунта и доставке их на Землю. При этом американские корабли «Аполлон», советские станции серии «Луна» и китайский аппарат «Чанъэ-5» проводили забор грунта с части лунной поверхности, видимой с Земли.

Заместитель директора CNSA добавил, что роботизированный зонд миссии «Чанъэ-6» может стать первым аппаратом, который доставит грунт с обратной стороны Луны. Он отметил, что это поможет проверить гипотезу о том, что вулканы на обратной стороне Луны прекратил активность около четырёх миллиардов лет назад.

Запуск автоматической межпланетной станции «Чанъэ-6» планируется на 2024 год. Этот космический аппарат станет второй возвращаемой китайской лунной экспедицией.

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