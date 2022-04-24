Красноярск, 24 апреля, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Власти Красноярского края на развитие детского и массового спорта направят средства, запланированные на международные мероприятия в регионе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Tysto Спорт и дети

Как отмечается, такую задачу перед краевым министерством спорта поставил губернатор Александр Усс.

В связи с этим в регионе запланированы соревнования для детей и альтернативные турниры. При этом подготовка к международным турнирам была обновлена спортивная инфраструктура. В частности, был отремонтирован дворец спорта Дворкина.

«Во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина оборудовали арену, отремонтировали раздевалки, приобрели новые тренажеры, которые сейчас будут использовать не только спортсмены волейбольного клуба «Енисей», но и представители других видов спорта», — отметили в правительстве.