Элиста, , 09:53 — REGNUM Два человека пострадали в результате дорожно-транспортных происшествий в Калмыкии. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России.

ДТП

Обе аварии случились днём 23 апреля. На пятом километре автодороги Городовиковск – Сальск водитель легкового автомобиля не справился с управлением, и машина опрокинулась в кювет. В результате пострадал один человек.

В Яшкульском районе на 234-м километре федеральной трассы Р-216 Астрахань – Элиста – Ставрополь водитель легкового автомобиля также не справился с управлением, и машина опрокинулась в кювет. Помощь оказана одному пострадавшему.

На месте аварий работали спасатели.