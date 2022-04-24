Донецк, 24 апреля, 2022, 09:51 — ИА Регнум. За минувшие сутки ВСУ 41 раз открывали огонь по ДНР, выпустив 277 единиц боеприпасов. В результате погиб один человек, еще трое — ранены. Об этом 24 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«За истекшие сутки представительство сообщало о 41 факте ведения огня со стороны ВФУ … За прошедшие сутки поступили сведения об одном погибшем и трех раненых мирных жителях, в т.ч. подростке», — отмечается в сообщении.

В результате обстрелов повреждено 31 домостроение в Петровском районе Донецка, Горловке, Доле, Яковлевке, Ясиноватой, Старомихайловке, Еленовке, и 2 объекта гражданской инфраструктуры.