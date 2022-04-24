Москва, , 09:45 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин в поздравлении православных и всех граждан страны, отмечающих Пасху, отметил, что праздник объединяет людей вокруг высоких нравственных идеалов. Об этом 24 апреля сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Этот великий праздник объединяет православных христиан, всех граждан РФ, отмечающих Воскресение Христово, вокруг высоких нравственных идеалов и ценностей, пробуждает в людях самые светлые чувства, веру в торжество жизни, добра и справедливости», — отмечается в сообщении.

Также Путин отметил плодотворную, созидательную работу РПЦ, других христианских конфессий, направленную на сбережение «богатейших исторических, культурных, духовных традиций».

Президент РФ добавил, что самого искреннего признания заслуживает благотворительная деятельность христианских религиозных организаций.