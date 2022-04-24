Улан-Удэ, , 09:44 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с коронавирусом. Скончавшемуся было больше 65 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Таким образом, всего за время пандемии жертвами COVID-19 стали 2998 человек. Общее число подтверждённых случаев инфицирования в республике к настоящему времени достигло 135 779, 44% из которых приходится на жителей Улан-Удэ.

«Выздоровели от COVID-19 – 132 221 (+43) человек. На 24.04.2022 г. всего первично привито 499 412 чел. (69,4% от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 474 571 чел. (65,9% от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 162 043 чел., завершили 149 522 чел.», — добавили в оперштабе.