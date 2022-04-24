Ханты-Мансийск, , 09:40 — REGNUM В Югре в канун Светлого Воскресенья Христова в исправительной колонии №11 состоялся конкурс пасхальных куличей. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по ХМАО.

Пасхальные куличи Пресс-служба УФСИН России по ХМАО

Куличи заключённые передали родственникам в день открытых дверей. В этот день состоялся концерт, подготовленный осуждёнными, а на конкурсе пасхальных куличей было представлено их профессиональное мастерство — в колонии изучают пекарское и поварское дело.

По завершении мероприятия гости посетили церковь при исправительной колонии.