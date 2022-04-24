Москва, 24 апреля, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Отключение России от американской спутниковой навигационной системы GPS является технически реализуемым, но связано с большими финансовыми и репутационными потерями. Об этом рассказал главный редактор журнала «Вестник ГЛОНАСС» Константин Крейденко РИА Новости.

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Крейденко оценил идею отключения России от системы GPS как «маловероятную и трудновыполнимую». Он объяснил, что технически это может быть реализовано несколькими способами, каждый из которых связан со значительными издержками.

Для прямого решения этой задачи потребуется отключать передачу сигналов со спутников GPS при их пролёте над Россией. Однако при этом пострадают и соседние страны.

Эксперт добавил, что вторым способом является тактика постановки помех или подмены сигнала. Но и этот метод может привести к тому, что окажутся задеты другие страны.

«Если вы пытаетесь что-то отключить по GPS, то тут же рубите и индийскую систему, и японскую. Как вы потом будете восстанавливать свой авторитет? Это очень сложно», — подытожил Крайденко.

В марте генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что в США рассматривают возможность отключения России от GPS в рамках антироссийских санкций. Он подчеркнул, что такое решение не нанесёт серьёзного урона России, которая обладает собственной спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС.