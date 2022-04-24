Донецк, 24 апреля, 2022, 09:38 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Железную Балку и Старомихайловку. Об этом 24 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

Следите за развитием событий в трансляции: ««Возмездие будет мгновенным»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: ️08:20 — н.п. Новгородское — н.п. Железная Балка: выпущено 8 мин калибра 120 мм; ️08:50 — н.п. Красногоровка — н.п. Старомихайловка: выпущено 4 мины калибра 82 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Горловку из «Градов».