Кормиловский район, Омская область, , 09:33 — REGNUM Правоохранители в Кормиловском районе Омской области проверяют обстоятельства ДТП с участием большегруза. Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

ДТП в Омской области УМВД по Омской области

По данным ведомства, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado на участке проведения дорожных работ на трассе Челябинск — Новосибирск наехал на конус и остановился. Двигавшийся за ним водитель грузового Volvo в результате врезался во внедорожник.

«В результате ДТП пассажирка «Тойоты», женщина 1968 г. р., доставлена в медицинское учреждение. Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки», — отметили в ведомстве.