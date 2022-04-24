Шахты, Ростовская область, 24 апреля, 2022, 09:29 — ИА Регнум. В Ростовской области водитель сбил 16-летнюю девочку, пересекавшую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

City-yaroslavl.ru Светофор

Авария случилась на перекрестке улицы Советской и проспекта Победы Революции в Шахтах примерно в 21:20 мск 23 апреля. Молодой водитель Renault Logan, предположительно, при повороте направо на разрешающий сигнал светофора не предоставил преимущества в движении пешеходу и сбил 16-летнюю девочку. Пострадавшая пересекала дорогу по регулируемому пешеходному переходу также на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП девочка получила травмы и была доставлена в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.