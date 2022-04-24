Бийск, Алтайский край, , 09:27 — REGNUM ГУ МВД РФ по Алтайскому краю 24 апреля сообщает подробности уголовного дела, возбуждённого по статье 159 Уголовного кодекса («Мошенничество») по факту обмана 71-летнего бийчанина при попытке продать гараж.

Гаражи Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Неизвестные лица действовали по довольно известной схеме. Бийчанин разместил объявление о продаже собственности на одной из популярных площадок в интернете.

В скором времени позвонила девушка, которую заинтересовало это предложение. После обсуждения всех деталей она сказала, что хочет внести предоплату.

Тут же пенсионеру пришло смс якобы о зачислении 30 000 рублей. Покупательница сообщила, что ей нужно подтверждение получения платежа, для этого необходимо следовать ее инструкциям. В итоге житель наукограда, сам того не понимая, перевел на чужой счет 55 000 рублей. При этом на карту мужчины зачислений не было. О случившемся потерпевший сообщил в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жертвой мошенников стал индивидуальный предприниматель из Краснощёковского района, который хотел приобрести дизельное топливо по низкой цене.

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