Херсон, Украина, , 09:23 — REGNUM Российские военные обеспечили безопасность во время пасхальных празднований в Херсоне. Об этом 24 апреля сообщили в Минобороны РФ.

Молитва верущих в Пасху Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Православные верующие жители города Херсона отметили праздник Пасхи. Безопасность в ходе проведения пасхальных празднований обеспечивали российские военнослужащие», — отмечается в сообщении.

На время пасхальной ночи временная военно-гражданская администрация отменила комендантский час, подчеркивается в сообщении.