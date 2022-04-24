Абакан, , 09:22 — REGNUM В Хакасии за минувшие сутки после COVID-19 выздоровел один пациент, выявлено 24 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Тестирование на коронавирус (сс) Е. Самарин. Mos.ru

Большинство новых носителей были обследованы после появления признаков заболевания или с профилактической целью.

«1 факт заражения зарегистрирован при плановом мониторинге, 1 – после пребывания в другом регионе или за рубежом», — добавили в правительстве.

Коэффициент распространения инфекции за четыре последних дня составил 1,5. Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала года в республике достигло 33 514.