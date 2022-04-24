Буэнос-Айрес, 24 апреля, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Политическую ситуацию вокруг РФ нужно урегулировать в мирном диалоге, а не с помощью санкций. Об этом заявил глава МИД Аргентины Сантьяго Кафьеро в интервью газете El Intransigente.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Аргентина

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По его словам, с Россией нужно продолжать диалог, а санкции не помогут решить ситуацию на Украине.

«То, что Аргентина предлагает — это возвращение к диалогу, мирное урегулирование ситуации. Мы … не верим, что введение санкций или запретов будет продуктивным», — добавил он.

Вместе с этим он заявил, что у Аргентины нет юридических механизмов для введения санкций.

21 апреля в ОАГ прошло голосование о лишении РФ статуса постоянного наблюдателя при организации. Решение принято большинством голосов. При этом ряд стран, в том числе Бразилия и Аргентина, на голосовании воздержались, пишет ИА Красная Весна.