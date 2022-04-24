24 апреля 2022 | Время чтения 1 мин

Александр Погожев, , 16:23 — REGNUM 23 апреля, в ночь на Пасху Ставрополье осветил Благодатный огонь из Иерусалима. Частным рейсом на самолете огонь был доставлен в международный аэропорт «Ставрополь» имени А. В. Суворова.

Аэропорт Ставрополя им. А. В. Суворова Александр Погожев © ИА REGNUM

Казаки встречают благодатный огонь из Иерусалима Александр Погожев © ИА REGNUM

Аэропорт Ставрополя им. А. В. Суворова Александр Погожев © ИА REGNUM

Казаки встречают благодатный огонь из Иерусалима Александр Погожев © ИА REGNUM

Казаки встречают благодатный огонь из Иерусалима Александр Погожев © ИА REGNUM

Казаки встречают благодатный огонь из Иерусалима Александр Погожев © ИА REGNUM

Казаки встречают благодатный огонь из Иерусалима Александр Погожев © ИА REGNUM

Казаки встречают благодатный огонь из Иерусалима Александр Погожев © ИА REGNUM

Казаки встречают благодатный огонь из Иерусалима Александр Погожев © ИА REGNUM

Александр Сысоев Александр Погожев © ИА REGNUM

Мэр г. Невинномысск Михаил Миненков Александр Погожев © ИА REGNUM

Огонь встретил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, губернатор региона, казаки, чиновники и главы городов и поселений.

Митрополит Кирилл, архиерей Русской православной церкви Митрополит Ставропольский и Невинномысский с благодатным огнем Александр Погожев © ИА REGNUM

Благодатный огонь Александр Погожев © ИА REGNUM

Митрополит Кирилл, архиерей Русской православной церкви, Митрополит Ставропольский и Невинномысский с благодатным огнем Александр Погожев © ИА REGNUM

Встречающие зажигают свечи от благодатного огня Александр Погожев © ИА REGNUM

Встречающие зажигают свечи от благодатного огня Александр Погожев © ИА REGNUM

Митрополит Кирилл, архиерей Русской православной церкви Митрополит Ставропольский и Невинномысский с благодатным огнем Александр Погожев © ИА REGNUM

Встречающие зажигают свечи от благодатного огня Александр Погожев © ИА REGNUM

Митрополит Кирилл благословил присутствующих, православные христиане зажгли от священного огня свои лампадки и устремились распространить благодать, сошедшую из Кувуклии — храма Гроба Господня.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров зажигает лампаду от благодатного огня Александр Погожев © ИА REGNUM

«Я очень хочу, чтобы это огонь, коснувшийся нашей земли, дал нашему воинству веру! Мы все нервничаем и переживаем из-за того, что сейчас происходит, но мы верим в свою страну, верим в Россию, верим в своего президента. Я бы очень хотел, чтобы этот благодатный огонь, который коснулся земли Ставрополья, каждому дал большую надежду», — сказал Владимир Владимиров, глава Ставропольского края.

Благодатный огонь Александр Погожев © ИА REGNUM

Встречающие зажигают свечи от благодатного огня Александр Погожев © ИА REGNUM

Митрополит Кирилл, архиерей Русской православной церкви Митрополит Ставропольский и Невинномысский с благодатным огнем Александр Погожев © ИА REGNUM

Встречающие зажигают свечи от благодатного огня Александр Погожев © ИА REGNUM

Встречающие зажигают свечи от благодатного огня Александр Погожев © ИА REGNUM

Корзина с куличами Александр Погожев © ИА REGNUM

Далее огонь доставили в храмы региона и отвезли в соседние республики.