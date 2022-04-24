Александр Погожев,
24 апреля 2022, 16:23 — REGNUM 23 апреля, в ночь на Пасху Ставрополье осветил Благодатный огонь из Иерусалима. Частным рейсом на самолете огонь был доставлен в международный аэропорт «Ставрополь» имени А. В. Суворова.
Аэропорт Ставрополя им. А. В. Суворова
Александр Погожев © ИА REGNUM
Казаки встречают благодатный огонь из Иерусалима
Александр Погожев © ИА REGNUM
Аэропорт Ставрополя им. А. В. Суворова
Александр Погожев © ИА REGNUM
Казаки встречают благодатный огонь из Иерусалима
Александр Погожев © ИА REGNUM
Казаки встречают благодатный огонь из Иерусалима
Александр Погожев © ИА REGNUM
Казаки встречают благодатный огонь из Иерусалима
Александр Погожев © ИА REGNUM
Казаки встречают благодатный огонь из Иерусалима
Александр Погожев © ИА REGNUM
Казаки встречают благодатный огонь из Иерусалима
Александр Погожев © ИА REGNUM
Казаки встречают благодатный огонь из Иерусалима
Александр Погожев © ИА REGNUM
Александр Сысоев
Александр Погожев © ИА REGNUM
Мэр г. Невинномысск Михаил Миненков
Александр Погожев © ИА REGNUM
Огонь встретил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, губернатор региона, казаки, чиновники и главы городов и поселений.
Митрополит Кирилл, архиерей Русской православной церкви Митрополит Ставропольский и Невинномысский с благодатным огнем
Александр Погожев © ИА REGNUM
Благодатный огонь
Александр Погожев © ИА REGNUM
Митрополит Кирилл, архиерей Русской православной церкви, Митрополит Ставропольский и Невинномысский с благодатным огнем
Александр Погожев © ИА REGNUM
Встречающие зажигают свечи от благодатного огня
Александр Погожев © ИА REGNUM
Встречающие зажигают свечи от благодатного огня
Александр Погожев © ИА REGNUM
Митрополит Кирилл, архиерей Русской православной церкви Митрополит Ставропольский и Невинномысский с благодатным огнем
Александр Погожев © ИА REGNUM
Встречающие зажигают свечи от благодатного огня
Александр Погожев © ИА REGNUM
Митрополит Кирилл благословил присутствующих, православные христиане зажгли от священного огня свои лампадки и устремились распространить благодать, сошедшую из Кувуклии — храма Гроба Господня.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров зажигает лампаду от благодатного огня
Александр Погожев © ИА REGNUM
«Я очень хочу, чтобы это огонь, коснувшийся нашей земли, дал нашему воинству веру! Мы все нервничаем и переживаем из-за того, что сейчас происходит, но мы верим в свою страну, верим в Россию, верим в своего президента. Я бы очень хотел, чтобы этот благодатный огонь, который коснулся земли Ставрополья, каждому дал большую надежду», — сказал Владимир Владимиров, глава Ставропольского края.
Благодатный огонь
Александр Погожев © ИА REGNUM
Встречающие зажигают свечи от благодатного огня
Александр Погожев © ИА REGNUM
Митрополит Кирилл, архиерей Русской православной церкви Митрополит Ставропольский и Невинномысский с благодатным огнем
Александр Погожев © ИА REGNUM
Встречающие зажигают свечи от благодатного огня
Александр Погожев © ИА REGNUM
Встречающие зажигают свечи от благодатного огня
Александр Погожев © ИА REGNUM
Корзина с куличами
Александр Погожев © ИА REGNUM
Далее огонь доставили в храмы региона и отвезли в соседние республики.