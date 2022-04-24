Новотроицк, Оренбургская область, 24 апреля, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Житель Новотроицка Оренбургской области заплатил деньги за несуществующий товар. Мошенника уже задержали, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Gtrk-kaluga.ru Мошенники

Установлено, что 53-летний гражданин увидел в интернете объявление о продаже процессора за 7500 рублей. Он связался с продавцом, уплатил деньги, но изделия так и не дождался. Продавец же перестал выходить на связь.

Под подозрение попал 26-летний житель Краснодарского края. Он пояснил полицейским, что вначале забыл отправить товар, а потом и вовсе передумал. Теперь его ждёт до пяти лет колонии. Стражи порядка устанавливают его причастность к аналогичным преступлениям.