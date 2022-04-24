Улан-Удэ, , 09:14 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ днём 23 апреля произошёл пожар в одной из квартир деревянного многоквартирного дома. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Пожарные в Бурятии ГУ МЧС по Бурятии

К моменту приезда пожарных через окно горящей квартиры очевидцами был спасён ребёнок 2019 года рождения. С различными травмами его передали врачам скорой помощи. Спасатели эвакуировали из здания ещё двух человек.

«Чуть больше получаса потребовалось огнеборцам для полной ликвидации очага на площади 15 квадратных метров. Всего к тушению привлекались 12 человек личного состава и 4 единицы техники», — отметили в ведомстве.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.