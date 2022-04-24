Париж, , 09:14 — REGNUM 24 апреля во Франции проходит второй тур президентских выборов. Избирательные участки открылись в 09:00 мск.

За право возглавить государство на следующие 5 лет борются лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и нынешний лидер страны Эммануэль Макрон.

Президент Франции избирается на 5 лет путем всеобщего прямого тайного голосования. В выборах могут принять участие около 49 млн избирателей.

Голосование проходят в 2 тура, I прошел 10 апреля.

Мандат нынешнего главы страны истекает 14 мая.