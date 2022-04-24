Донецк, , 09:09 — REGNUM ВСУ обстреляли Горловку из «Градов». Об этом 24 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: ️07:55 — н.п. Кудрюмовка — н.п. Горловка: выпущено 40 ракет из БМ-21 «Град»; ️08:30 — н.п. Кудрюмовка — н.п. Горловка: выпущено 15 ракет из БМ-21 Град», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ снова обстреляли Горловку снарядами калибра 122 мм.

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