Ростов-на-Дону, 24 апреля, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Ростовчанин предстанет перед судом за хищение денег и имущества ребёнка-сироты. Мужчина обвиняется в мошенничестве. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР.

Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР Мошенник

Следователи полагают, что в 2019 году обвиняемый, являясь после смерти супруги попечителем несовершеннолетнего ребёнка-сироты, предоставил нотариусу сведения о том, что он якобы является единоличным наследником. О том, что у супруги был несовершеннолетний внук, имеющий право на наследство, злоумышленник скрыл.

Получив нотариальные документы о вступлении в наследство, он снял деньги с банковского счёта умершей супруги, а также переоформил на себя долю супруги в их совместной квартире, где проживал несовершеннолетний. Ребёнок был лишён имущества на общую сумму 775 тыс. рублей. Деньги мужчина потратил на личные нужды, а часть квартиры ребёнка вместе со своей долей продал третьему лицу.

Свою вину подследственный признал и возместил ребёнку ущерб.

Материалы уголовного дела направлены в суд.