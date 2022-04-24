Москва, 24 апреля, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, приуроченные ко Дню Победы, будут и в 2022 году. Об этом заявила доцент экономического факультета РУДН, кандидат экономических наук Лариса Сорокина.

Андрей Репин ИА REGNUM День Победы

По ее словам, ветеранам стоит ожидать выплаты в размере 10 тыс. рублей. Рассчитывать на ежегодные выплаты могут инвалиды и участники Великой Отечественной войны, которые являются гражданами РФ. Также право на получение выплат есть у постоянно проживающих в Литве, Латвии, Эстонии, передает «Прайм».

Также в 2022 г. предполагаются доплаты по регионам.

При этом ветеранам не нужно будет обращаться в Пенсионный фонд — деньги начислят в апреле или мае вместе с пенсией.