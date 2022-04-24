Москва, , 09:07 — REGNUM Торжественное открытие ХХI Московского Пасхального фестиваля состоится в Большом зале Московской консерватории 24 апреля. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

Симфонический оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева Дарья Драй © ИА REGNUM

Фестиваль откроется выступлением Симфонического оркестра Мариинского театра пройдет под управлением Валерия Гергиева. Музыканты исполнят оперу Петра Чайковского «Иоланта». В последующие дни фестиваля оркестр посетит 25 городов России.

Самой крупной акцией фестиваля станет концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Гергиева в День Победы. Концерт пройдёт 9 мая на Поклонной горе. Ежегодно на этот концерт собирается около 300 тысяч слушателей.

Московский Пасхальный фестиваль проводится с 2002 года по инициативе художественного директора Мариинского театра Валерия Гергиева. С 2003 года фестиваль стал всероссийским, в программу фестиваля входят не только симфонические концерты, но и хоровая программа и колокольная музыка.