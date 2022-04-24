Москва, 24 апреля, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Торжественное открытие ХХI Московского Пасхального фестиваля состоится в Большом зале Московской консерватории 24 апреля. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

Дарья Драй ИА REGNUM Симфонический оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева

Фестиваль откроется выступлением Симфонического оркестра Мариинского театра пройдет под управлением Валерия Гергиева. Музыканты исполнят оперу Петра Чайковского «Иоланта». В последующие дни фестиваля оркестр посетит 25 городов России.

Самой крупной акцией фестиваля станет концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Гергиева в День Победы. Концерт пройдёт 9 мая на Поклонной горе. Ежегодно на этот концерт собирается около 300 тысяч слушателей.

Московский Пасхальный фестиваль проводится с 2002 года по инициативе художественного директора Мариинского театра Валерия Гергиева. С 2003 года фестиваль стал всероссийским, в программу фестиваля входят не только симфонические концерты, но и хоровая программа и колокольная музыка.