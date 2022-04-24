Волгодонской район, Ростовская область, , 09:06 — REGNUM В Ростовской области зарегистрирован первый в 2022 году случай отравления дикорастущими грибами. Об этом ИА REGNUMА сообщили в донском управлении Роспотребнадзора.

Несъедобные грибы Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Зарегистрирован один случай пищевых отравлений дикорастущими грибами. Заболел один человек – житель Волгодонского района. Среди пострадавших детей нет», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что на Дону в 2021 году произошло в несколько раз больше отравлений грибами, чем в 2020 году. Так, зарегистрировано более десяти случаев. Число заболевших составило не менее 15 человек, в том числе дети.