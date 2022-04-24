Кызыл, 24 апреля, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Глава Тувы Владислав Ховалыг поздравил жителей с праздником Светлой Пасхи. Об этом он написал в своём телеграмм-канале, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Телеграмм-канал Владислава Ховалыга Пасха в Туве

По его словам, праздник символизирует надежду, которая так нужна в эти непростые времена. При этом он напомнил читателям, что добро всегда побеждает зло.

«Дорогие земляки, от всего сердца желаю, чтоб ненастья обходили ваши дома стороной, в семьях было взаимопонимание, а за столом всегда собирались самые любимые и родные люди! С великим праздником Светлой Пасхи!» — пожелал глава региона.