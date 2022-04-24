Токио, , 09:05 — REGNUM В течение двух недель с сентября по октябрь военнослужащие сухопутных Сил самообороны Японии будут задействованы в совместных учениях с морскими пехотинцами США на острове Хоккайдо, передает 24 апреля Nikkei.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

В маневрах примут участие порядка 4 тыс. военных. Это будут самые масштабные учения при участии морпехов США в Японии.

Цель мероприятия — повышение способности Японии и США «отвечать на угрозы, возникающие в Восточной Азии» с учетом проводимой спецоперации России на Украине и военного усиления Китая.