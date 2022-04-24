Элиста, 24 апреля, 2022, 09:04 — ИА Регнум. В Калмыкии построят пять модульных гостиниц с общим количеством номеров не менее 120. Об этом сообщил глава степной республики Бату Хасиков.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Гостиница

По его словам, Калмыкия вошла в число регионов России, победивших в конкурсе субсидий Ростуризма. Республика получит 70 млн рублей на расширение гостиничной базы.

«Рад отметить, что дополнительно появятся около 30 новых рабочих мест. Это отличная возможность для земляков проявить себя и внести вклад в туристическую отрасль региона, которая развивается стремительными темпами и привлекает новых инвесторов, в том числе из наших местных предпринимателей», — сказал Хасиков.

Глава Калмыкии особо подчеркнул, что создание гостиничного фонда придаст новый импульс развитию туризма.