Ростов-на-Дону, 24 апреля, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Сегодня, 24 апреля, в день матча 26-го тура чемпионата России «Ростов» — «Спартак» (Москва) полицейские усилят дежурство. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России.

Дарья Драй ИА REGNUM Охрана вокруг стадиона

Болельщикам напоминают о необходимости прибыть на стадион «Ростов Арена» за два часа до начала игры, чтобы исключить большого скопления людей на вход. Крупногабаритные личные вещи следует оставить в камерах хранения. Запрещено проносить на стадион стеклянную и пластиковую тару, пиротехнику. Также сохраняется масочный режим.

Помощь полиции в обеспечении охраны общественного порядка окажут сотрудники частных охранных предприятий, стюарды и дружинники.

Стартовый свисток на «Ростов Арене» будет дан в 16:30 мск.