Москва, , 08:57 — REGNUM Начинать разговение с освященных пасхи и куличей, а не устраивать «праздник живота» посоветовал глава учебного комитета Русской православной церкви (РПЦ) протоиерей Максим Козлов.

Пасха eldamira

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«Важно не превратить пасхальное разговение … в праздник живота. Мы все же празднуем Христа Воскресшего, а не возможность объесться и упиться», — передает его слова РИА Новости.

Пасху благоразумно начинать с еды, которая была освещена в предпасхальные дни — куличей, пасхи, яиц, «постепенно прибавляя в количестве и разнообразии» пищи, добавил он.

Протоиерей предостерег также от чрезмерного употребления жирной мясной пищи, так как это может плохо повлиять на здоровье.

В этом году православные верующие празднуют Пасху 24 апреля.