24 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

Итальянские СМИ сообщили о болезни Владимира Путина, ссылаясь на видео со встречи с министром обороны Сергеем Шойгу. Комментаторы в ответ усомнились в здоровье журналистов

Владимир Бадмаев, , 09:32 — REGNUM Отсутствие видимых побед в объявленной России экономической войне заставляет западные массмедиа искать другие способы удовлетворения своих ожиданий. Найти его различного рода аналитики и политологи попытались по итогам встречи Владимира Путина с министром обороны Сергеем Шойгу.

Василий Перов. Охотники на привале. 1871 (фрагмент)

На видео наблюдатели увидели то, что президент России болен, а министр обороны ни много ни мало скончался. Об этом рассуждают серьёзные итальянские СМИ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, Il Messaggero со ссылкой на украинских аналитиков пишет, что Сергей Шойгу очень мало говорил в ходе встречи, предоставив большую часть времени президенту, и странно двигал головой. Из этого делается вывод, что министра, возможно, уже нет в живых, а видео является монтажом.

Кроме того, обращает внимание автор, министр не показывался последние две недели. А мы знаем, что в информационную эпоху если чего-то нет в интернете, значит, того не может быть в принципе. Если блогер не выложил свой обед в соцсети, значит, человек не пообедал.

Телеканал La7, а также издание Corriere della Sera на тех же кадрах увидели признаки серьёзной болезни Владимира Путина. От пытливых глаз журналистов не ускользнуло то, что при словах о «гибели города-мученика» президент не выглядит «торжествующим».

В ответ читатели в соцсетях усомнились в состоянии здоровья журналистов, посоветовав им обратиться к врачам, а их измышления называют «больными фантазиями».

Встреча Владимира Путина с Сергеем Шойгу Официальное интернет-представительство президента России

«Не знаю насчёт Путина, но итальянская журналистика точно больна», — прокомментировал Алессандро Б.

«Больны наши политики, которые своими действиями приводят итальянцев к разорению», — считает Лаура С.

«Позавчера опухоль, вчера проблемы с щитовидной железой, сегодня болезнь Паркинсона, а завтра что?» — перечисляет более ранние «диагнозы» журналистов российскому президенту Вирджи М.

«Теперь газеты могут ставить дистанционные медицинские диагнозы. Прекрасно…» — отметил Франко Ф.

«Ого. Значит, если мы чувствуем себя плохо, то можем связаться с редакцией Messaggero и по видеосвязи получить подробную информацию о нашем здоровье?» — издевается Розария М.

«К счастью, есть Байден, являющийся образцом пышущего здоровья», — пошутил Джанлука М.

«Очередная демонстрация того, что хвалёная западная демократия осталась лишь в воспоминании. Не замечать того, как Байден оборачивается и приветствует воображаемого человека, даже протягивая ему руку, в то же время рассуждать о болезни Путина», — добавил Франко Дж.

«Зато Байден в отличной форме и здравом уме. Думаю, неудивительно, что Путину сложно сохранять спокойствие, учитывая, с какими сумасшедшими людьми ему приходиться иметь дело на переговорах», — допустил Марко Г.

«Я думаю, они хотят найти то, чего нет, составляя список проблем с его здоровьем просто потому, что нужно что-то сказать. Я же вижу достаточно решительного человека, который слушает, что ему говорят, он просто думает, что правильно делать. Он совсем не похож на больного человека, а если бы даже и был? Какие изменения, я думаю, что он уже выбрал, кто его заменит», — заключила Патриция К.

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