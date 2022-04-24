Сальск, Ростовская область, 24 апреля, 2022, 08:55 — ИА Регнум. В Ростовской области случилось ДТП, в результате которого травмы получили водитель иномарки и пятилетний ребёнок. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария случилась днём 23 апреля на улице Димитрова в Сальске. Водитель Skoda Fabia, предположительно, превысил скорость, съехал с дороги и врезался в дерево. В результате аварии пострадали водитель и пятилетний мальчик, находившийся в автомобиле без детского удерживающего устройства. Ребёнок получил перелом костей таза и ушиб лёгкого. Пострадавшие госпитализированы.

Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.