Барнаул, 24 апреля 2022, 08:55 — REGNUM Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил православных с Пасхой. В его обращении сказано:
«Искренне поздравляю православных христиан, всех жителей Алтайского края со Светлым Христовым Воскресением! Во всех храмах проходят пасхальные службы, верующие освящают пасхальную пищу, поздравляют друг друга и получают благословение служителей Православной Церкви.
Христос Воскресе! — мы повторяем эти слова с надеждой, что на земле не останется злобы и ненависти.
Верим в добро и спасение человека! Любовь, милосердие и забота друг о друге помогут нам преодолеть все трудности».
Напомним, православные всего мира отмечают сегодня, 24 апреля, Пасху. Накануне Благодатный огонь сошёл в Иерусалиме, в храме Гроба Господня. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию.
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