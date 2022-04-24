Барнаул, 24 апреля, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил православных с Пасхой. В его обращении сказано:

Правительство Алтайского края Губернатор Алтайского края Виктор Томенко

«Искренне поздравляю православных христиан, всех жителей Алтайского края со Светлым Христовым Воскресением! Во всех храмах проходят пасхальные службы, верующие освящают пасхальную пищу, поздравляют друг друга и получают благословение служителей Православной Церкви.

Христос Воскресе! — мы повторяем эти слова с надеждой, что на земле не останется злобы и ненависти.

Верим в добро и спасение человека! Любовь, милосердие и забота друг о друге помогут нам преодолеть все трудности».

Напомним, православные всего мира отмечают сегодня, 24 апреля, Пасху. Накануне Благодатный огонь сошёл в Иерусалиме, в храме Гроба Господня. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию.

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