Исламабад, , 08:53 — REGNUM Рост случаев кражи мотоциклов, автомобилей, мобильных телефонов зарегистрировали за последнюю неделю в Исламабаде (Пакистан). Об этом 24 апреля передает Business Recorder.

Пакистан

Более 69 транспортных средств украдены или отняты у жителей Исламабада. Также за последнюю неделю у граждан отобрали более 40 мобильных телефонов.

Правоохранительные органы Исламабада зарегистрировали 9 грабежей и 16 случаев похищения ценностей с применением оружия.

В течение последней недели преступные группировки были наиболее активны в районе Корала, Бхара Каху, Индустриальной зоны, полицейского участка Аабпара, пишет ИА Красная Весна.