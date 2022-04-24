Екатеринбург, 24 апреля, 2022, 08:49 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 8–10 июня состоится IX Российско-Киргизская межрегиональная конференция. Об этом сообщает свердловский департамент информполитики.

Иван Шилов ИА REGNUM Екатеринбург

Стороны собираются обсудить вопросы многостороннего сотрудничества. Также планируются переговоры между российскими и киргизскими предприятиями и подписание ряда документов.

Предыдущая конференция проходила в 2019 году в столице Киргизии Бишкеке в 2019 году. С предложением провести следующую на Урале выступил свердловский губернатор Евгений Куйвашев, и оно было одобрено президентами России и Киргизии. Но из-за пандемии коронавируса проведение конференции было поставлено на паузу.