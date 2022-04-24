Барнаул, , 08:39 — REGNUM Настоявшая снежная метель разыгралась на Пасху в Алтайском крае. Судя по видеокадрам, опубликованным в телеграм-канале «Новости Алтая», на трассе Рубцовск — Барнаул установился снежный покров, возникла гололедица. Также зима вернулась в Михайловский район.

Снег Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что на Алтай идут морозы, жителей региона предупреждали: по данным синоптиков, в ночное время 24 апреля в крае похолодает до минус 11°C. В это же время в Барнауле столбики термометров покажут 2–5 градусов ниже нуля.

Всего несколько дней назад в регионе было +26°C.

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