Минск, , 08:33 — REGNUM Лидером рынка новых автомобилей в Белоруссии по итогам продаж за первый квартал 2022 года стал седан Lada Vesta. Об этом сообщает портал Av. by со ссылкой на данные Белорусской автомобильной ассоциации.

Lada Vesta Lada.ru

За первые три месяца текущего года в Белоруссии продано 9087 новых автомобилей. В сравнении с тем же периодом 2021 года продажи снизились на 8,6%.

Самым популярным брендом автомобильного рынка Белоруссии остаётся марка Lada компании АвтоВАЗ. За три месяца продано 2759 авто этой марки.

Второе место по продажам новых авто в Белоруссии занимает китайский производитель Geely (1084 авто), третье – южнокорейская компания Kia (999 шт.). Замыкают пятёрку лидеров рынка французская марка Renault (845 шт.) и немецкая Volkswagen (623 шт.).

Среди конкретных моделей лидером рынка является седан Lada Vesta. В число наиболее популярных моделей по итогам трёх месяцев 2022 года также вошли Kia Rio, Volkswagen Polo, Renault Duster, Geely Coolray, Lada Granta, Lada Niva Legend, Geely Atlas Pro, Geely Tugella и Lada Largus.

Председатель общего собрания Белорусской автомобильной ассоциации Сергей Варивода сообщил, что в марте 2022 года продажи новых авто в Белоруссии в сравнении с февралём снизились на 5%. Он отметил, что продажи оказались лучше, чем прогнозировали эксперты.