Токио, , 08:26 — REGNUM До девяти человек возросло число найденных пассажиров круизного судна «KAZU 1» («Кадзу-1»), пропавшего после сигнала бедствия на севере Японии. Об этом 24 апреля сообщает телеканал NHK.

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Круизное судно пропало у берегов острова Хоккайдо, на его борту находились 26 человек, из них 24 пассажира, в том числе двое детей. С судна 23 апреля был получен сигнал бедствия, уточнялось, что корабль не может продолжать движение и терпит бедствие, после чего связь прервалась.

На поиски людей были направлены два вертолёта, пять самолетов и шесть патрульных кораблей. Официальный представитель метеорологической службы Японии предупредил, что температура воды в предполагаемом районе исчезновения судна составляет не более пяти градусов.

На настоящий момент были найдены девять человек, все они были обнаружены в бессознательном состоянии. Троих пассажиров судна нашли в воде у побережья полуострова Сирэтоко, ещё один был обнаружен в скалах на побережье. Поисково-спасательная операция продолжается, к ней привлечены служащие береговой охраны и сотрудники экстренных служб.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в районе исчезновения круизного судна на севере Японии были найдены семь человек.

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