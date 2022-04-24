Ашхабад, , 08:23 — REGNUM Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов выступил за безусловное соблюдение принципа равного доступа к водным ресурсам. Об этом 24 апреля сообщает «Нейтральный Туркменистан».

Вода Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Убеждены, что главным условием совместной деятельности в данном направлении должна оставаться безусловная приверженность принципу … справедливого доступа к водным ресурсам, признанию его в качестве фундаментального права человека», — отметил туркменский лидер, выступая онлайн на четвёртом Азиатско-Тихоокеанском водном саммите.

По его словам, «особенно важно в нынешних условиях, когда пандемия коронавируса нанесла серьезный ущерб мировой экономике, негативно отразилась на выполнении целей устойчивого развития».